Китай вводить жорсткі обмеження на роботу американських ЗМІ

На тлі пандемії коронавірусу конфлікт на Китаю та США почав загострюватися. Раніше США заявило про наміри вигнати китайських студентів зі своїх вишів. У відповідь на це Китай вводить обмеження на роботу американських засобів масової інформації (ЗМІ) на своїй території. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Лицзянь, передає видання Bloomberg.

Як зазначає вкдомство, МЗС Китаю зобов'язав протягом семи днів надати китайській стороні письмову інформацію про всіх працівників, які працюють на території КНР, фінанси та іншу діяльність інформаційних агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio.

Ще тиждень тому США посилили правила роботи для чотирьох китайських засобів масової інформації, визначивши їх статус як "іноземні представництва", а саме: роботу Центрального телебачення Китаю, агентства China News Service, газетах "Женьмінь жибао" і Global Times.

Як повідомляли Українські Новини, Америка має намір заборонити літакам китайської авіакомпаній літати в США.

Крім того, Трамп відмовився від жорстких санкцій проти Китаю. Він боїться зірвати велику торгову угоду.