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  • Кабмін виділив 6 млрд гривень на фінансування допомог по безробіттю. Куди спрямують кошти
28 квітня 2020, вівторок, 06:20 7
Кабмін 2020-04-28T07:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмін виділив 6 млрд гривень на фінансування допомог по безробіттю. Куди спрямують кошти

Кабмін виділив 6 млрд гривень на фінансування допомог по безробіттю. Куди спрямують кошти

Елена Новикова
Мінекономіки, Ігор Петрашко, Допомога, Допомога по безробіттю
Допомога по безробіттю
Допомога по безробіттю

Кабінет Міністрів виділив 6 млрд гривень на фінансування допомог по безробіттю, який на період карантину збільшили до 1 000 гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

Наголошується, що на позачерговому засіданні уряду було прийнято постанову "Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття".

"Прийнята постанова, яким виділено 6 млрд гривень, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхніх працівників і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Вказується, що також затверджено порядок використання виділених коштів Фонду соцстрахування.

Кошти будуть спрямовані на виплату:

  • допомоги по безробіттю - 1,277 млрд гривень (підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 до 1 тис. гривень; допомоги звільненим за власним бажанням з 1-го дня реєстрації; всім безробітним з 1-го дня реєстрації);
  • допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд гривень (виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час).

Як повідомляли Українські Новини, для того, щоб стати на облік, досить відправити через інтернет пакет паперів у вибране відділення.

Також в додатку "Дія" з'явилася послуга оформлення виплат по безробіттю.

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