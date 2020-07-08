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08 липня 2020, середа, 06:10 13
Економіка 2020-07-08T09:15:02+03:00
Українські Новини
Найвищі шанси на главу НБУ - у Сергія Круглика, - Кухар

Найвищі шанси на главу НБУ - у Сергія Круглика, - Кухар

Надежда Комендантова
НБУ, відставка Смолія, Голова НБУ, Сергій Круглик
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Після відставки з посади глави Національного банку Якова Смолія найвищі шанси зайняти цю посаду є у Сергія Круглика, який курирував відносини з МВФ і Світовим банком, а також понад 10 років очолював міжнародний департамент Нацбанку. 

Про це повідомив в ексклюзивному коментарі головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

"Найбільші шанси мали Кирило Шевченко (голова "Укргазбанку") і Богдан Данилишин (Голова Ради НБУ). Однак Офіс президента, під час проведення консультацій з нашими західними партнерами у міжнародних фінансових організаціях, отримали різкі негативні відповіді щодо обох кандидатур. І зараз терміново обговорюються альтернативні кандидати", - повідомив Кухар.

"Пропонувався Володимир Лавренчук (Голова Райффайзенбанк-Аваль), але він, за наявною у мене інформацією відмовився. Тому на сьогодні вибір звузився до трьох кандидатур, які заздалегідь мають повне схвалення Вашингтона: Дмитро Сологуб (член правління НБУ), Владислав Рашкован (працює заступником Директора групи країн на чолі з Голландією та Україною МВФ) і Сергій Круглик (очолював міжнародний департамент НБУ при чотирьох Голів банку)", - каже Кухар, - і за наявною у мене інформацією вибирати будуть з тих, хто не "забруднений" у зв'язках і співробітництві з Гонтаревою, Смолієм і Порошенком".

"А враховуючи, що Рашкован прийшов в НБУ разом з Гонтаревою і, по суті, отримав роботу у Вашингтоні, представляючи інтереси цієї команди, а Сологуб був членом правління і при Гонтаревій і при Смолію, відповідав і в НБУ за монетарну політику, особливо в останній рік, за яку був розкритикований і, по-суті, пішов у відставку Смолій, - публічно не обсуждающийся пресою Круглик – має найвищі шанси на успіх", - вважає Кухар.

Сергій Круглик працював на різних посадах в НБУ та МЗС з 1993 по 2016 рік. У 2000 році був представником України в Паризькому клубі кредиторів під час реструктуризації українського зовнішнього боргу. Понад 10 років очолював міжнародний департамент і департамент міжнародних банківських зв'язків НБУ.

Протягом 25 років як представник від України брав участь у найбільшому кількості щорічних самітів центральних банкірів, організовуваних МВФ і Світовим банком. Володіє великими особистими зв'язками в міжнародному  банківському середовищі.

"Ситуація з консультаціями з МВФ і Світовим банком щодо кандидата на Голову НБУ зараз досить напружена. І мені здається, що Офіс президента буде однозначно вибирати ту кандидатуру, яка не стане причиною зриву програми". А такий ризик зараз реально існує. Круглик має бездоганну репутацію в міжнародних фінансових організаціях, я б навіть сказав кращою ніж у кого-небудь з українських банкірів, з одного боку, після 15 років роботи в Нацбанку пішов з нього внаслідок особистого конфлікту з Гонтаревою і Рашкованом. Тому, на мій погляд, - він ідеальний кандидат", - підсумував Кухар.

Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ.

Смолій вирішив подати у відставку через політичний тиск на нього. після зустрічі з Зеленським.

 

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