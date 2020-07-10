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10 липня 2020, пʼятниця, 12:10 6
Суспільство 2020-07-10T13:00:02+03:00
Українські Новини
У ЗНО з історії-2020 взяли участь на 32% менше абітурієнтів, ніж зареєструвалися

У ЗНО з історії-2020 взяли участь на 32% менше абітурієнтів, ніж зареєструвалися

Анна Рудык
ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, Графік проведення ЗНО, ЗНО з історії України
ЗНО. Фото: galka.if.іа
ЗНО. Фото: galka.if.іа

178,7 тис. осіб взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) з історії України, що становить 67,7% від загальної кількості зареєстрованих, 75 учасників не допустили до тестування.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України взяли участь 178 714 людей — це 67,7% від загальної кількості зареєстрованих", — сказано в ньому.

75 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування, у тому числі 17 — через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Робота 120 учасників була припинена достроково за порушення процедури тестування.

Дотримання процедури тестування контролювали 90 громадських спостерігачів.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії оцінювання з історії України, з причин, не залежних від їх дій та волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Для цього їм необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати в регіональний центр, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг найкращих вишів країни очолили навчальні заклади Києва.

Тим часом вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

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