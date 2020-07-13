Результати ЗНО з біології повідомлять до 25 липня: як розрахувати свій бал

Сьогодні, 13 липня, в Україні проходить зовнішнє незалежне тестування з біології. У 2020 році результати ЗНО з біології можуть зарахувати як державну підсумкову атестацію (ДПА) за бажанням випускника. Воджночас у Міносвіти вирішили знизити порогові бали ЗНО-2020 через карантин.

Водночас визначення результатів ЗНО-2020 з біології здійснюється у два етапи. Перший етап визначає тестовий бал учасника зовнішнього оцінювання (максимум – 82 бали). На другому етапі, на основі тестового бала визначається рейтингова оцінка результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою, що використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до ВНЗ України, пише osvita.ua.

Як розраховується тестовий бал

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Тест містить 38 завдань цієї форми (№1-38), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення "логічних пар") між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Тест містить 8 завдань цієї форми (№39-46), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність ("логічну пару"); 0 балів за будь - яку "логічну пару", якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності ("логічної пари"), або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Завдання складається з основи та трьох груп (стовпчиків) відповідей, позначених цифрами; у кожній групі лише одна відповідь правильна. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав з кожної групи (стовпчика) і послідовно записав три відповіді (цифри) в бланку відповідей А.

Тест містить 4 завдання цього типу (№47–50), кожне з яких оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр має значення – строга послідовність.

Максимальна кількість балів, яку зможе набрати учасник ЗНО з біології, правильно виконавши всі завдання тесту – 82.

Як розраховується рейтинговий бал

Для отримання результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою використовується Таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО) тільки після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування та визначення порогового бала "склав / не склав".

Таблиця переведення тестових балів має бути оприлюднена не пізніше 25 липня 2020 року. Зазначена шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього незалежного оцінювання особи серед результатів інших учасників тестування з біології.

При розрахунку зазначеної шкали не будуть братися до уваги результати учасників тестування, які не подолали пороговий тестовий бал за результатами тестування. Пороговий бал визначають групи експертів, які аналізують фактичне виконання тестових завдань учасниками тестування та на підставі цього аналізу встановлюють кількість тестових балів, що визначають пороговий тестовий бал з біології. Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий тестовий бал, вважатимуться такими, хто не склав тест.

Слід зазначити, що визначення рейтингової оцінки за таблицями переведення тестових балів минулих років буде неточним. Рейтинговий бал може суттєво відрізнятися враховуючи різні рівні тестів та різні фактичні результати виконання тесту учасниками тестування. Таблиці переведення тестових балів минулих років ви можете подивитись за наступним посиланням.

Як розраховується бал ДПА

Результат виконання усіх завдань сертифікаційної роботи може зараховуватися як державна підсумкова атестація з біології за вибором випускника.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з біології, правильно виконавши всі завдання, дорівнює 82 тестовим балам.

Таблиця переведення тестових балів в оцінку за шкалою 1-12 балів також публікується після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування з біології не пізніше 25 липня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО 2020 з історії України, а також відповіді на ЗНО з української мови та літератури.