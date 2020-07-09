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09 липня 2020, четвер, 17:28 32 Інфографіка
Суспільство 2020-07-09T18:45:02+03:00
Українські Новини
В мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО 2020 з історії України

В мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО 2020 з історії України

Ярина Вацяк
ЗНО, ЗНО-2020, відповіді на ЗНО 2020 з історії України
ЗНО. Фото: testportal.gov.ua
ЗНО. Фото: testportal.gov.ua

В мережі опублікували неофіційні відповіді на зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з історії України, яке відбулося в Україні сьогодні, 9 липня, 2020 року.

Про це йдеться на сторінці центру з підготовки до ЗНО "ZNOUA. Усе про ЗНО" в соціальній мережі Facebook.

зазначається, що тести виконали викладачі центру, які мали на ЗНО по 200 балів. Відповіді на ЗНО 2020 з історії не є офіційними, а лише можуть бути використані для самоперевірки.

"Відповіді ЗНО з історії України. Зачекалися? Гайда перевіряти. Тести виконували вчителі 200-бальники ZNOUA", - йдеться в коментарі.

Відповіді з історії України на ЗНО 2020. Зашити: 1,4 7, 10, 13 Інфографіка: ZNOUAВідповіді з історії України на ЗНО 2020. Зашити: 1,4 7, 10, 13 Інфографіка: ZNOUA

Відповіді з історії України на ЗНО 2020. Зашити: 3, 6, 9, 12, 15 Інфографіка: ZNOUAВідповіді з історії України на ЗНО 2020. Зашити: 3, 6, 9, 12, 15 Інфографіка: ZNOUA

Відповіді з історії України на ЗНО 2020. Зашити: 2, 5, 8, 11, 14 Інфографіка: ZNOUAВідповіді з історії України на ЗНО 2020. Зашити: 2, 5, 8, 11, 14 Інфографіка: ZNOUA

Як повідомляли Українські Новини, порогові бали за зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2020 будуть встановлено нижчі порівняно з минулим роком через пандемію коронавірусу, яка змусила випускників навчатися дистанційно тривалий час.

Також було неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури.

Тим часом, результати ЗНО з англійської мови будуть відомі до 29 липня.

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