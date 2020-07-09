У червні підвищилися ціни на продукти, але знизилися на комуналку, — Держстат

У червні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,2%, в той час, як економіка України продовжує падати.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на харчі та безалкогольні напої в червні підвищилися на 0,4%, на одяг і взуття - знизилися на 2,8%, на житлово-комунальні послуги - знизилися на 0,4%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,1%, на освіту – підвищилися на 0,3%.

У порівнянні з червнем 2019 року, в червні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 2,4%.

У січні-червні інфляція склала 2,0%.

Як повідомляли Українські Новини, в травні інфляція склала 0,3%. Ціни на харчі та безалкогольні напої в травні підвищилися на 1,2%. Крім того, у квітні інфляція склала 0,8%.

У 2019 році була зафіксована інфляція 4,1%, до 2018 року - інфляція 9,8%, у 2017 році - інфляція 13,7%, у 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%.