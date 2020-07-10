У Польщі збираються відкрити музей "жертв геноциду на Волині"

У Польщі ланують створити Інститут правди і примирення Музей жертв "Волині" після того, кя ще у 2018 український і польський президенти не змогли домовитися щодо спільного Дня пам'яті жертв Волинської трагедії.

Це випливає із заяви віцепрем'єр-міністра Польщі Яцека Сасіна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Lublin.

Інститут і музей планують побудувати місті Хелмі. Так у Польщі хочуть відзначити 77-у річницю волинської трагедії.

"Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам'яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині", - заявив віцепрем'єр-міністр Польщі.

У повідомленні йдеться, в цьому ж музеї вшанують українців, які рятували своїх сусідів-поляків. Так вони хочуть відновити пам'ять "про злочин геноциду та його жертви".

"Це ініціатива 21 століття, яка зробить Хелм центром історичної пам'яті про польських прикордонних районах", - йдеться в повідомленні.

Там підкреслюється, що створення музею буде спільною ініціативою президента Анджея Дуди і уряду Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році Дуда називав Волинську трагедію "геноцидом" і "етнічною чисткою".

Раніше Порошенко став на коліна перед меморіалом жертвам Волинської трагедії у Варшаві.