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  • У трьох знаків зодіаку сьогодні будуть складнощі у справах, — астролог
11 липня 2020, субота, 05:15 9
Lifestyle 2020-07-11T07:15:02+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку сьогодні будуть складнощі у справах, — астролог

У трьох знаків зодіаку сьогодні будуть складнощі у справах, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Овни, Діви, Прогноз астролога на сьогодні
Гороскоп на суботу, 11 липня. Фото: pixabay
Гороскоп на суботу, 11 липня. Фото: pixabay

Після того, як в п'ятницю положення зірок свідчило про те, що у Тельців, Ваг і Козерогів можливі проблеми зі здоров'ям, за гороскопом на суботу, 11 липня, Овни, Діви і Риби можуть зіткнутися зі складнощами у справах. Про те, що чекає представників цих знаків зодіаку 11 липня розповіли астрологи, пишуть Українські Новини.

Овен

Перша половина дня буде складним періодом у Овнів. У цей період може здатися, що всі налаштовані проти представників цього знаку і нічого не ладиться. Ближче до обіду ситуація трохи покращиться, стане легше приймати рішення, ситуацію вдасться взяти під контроль. А вже до вечора деякі Овни можуть очікувати грошові надходження.

Діва

День вимагає обережності, граничної уваги Дів до дрібниць. В суботу можуть виникати розбіжності в сім'ї та суперечки з друзями. Події будуть розвиватися не так, як би цього хотілося. Будь-яка помилка може обернутися серйозними неприємностями. У другій половині дня з'явиться шанс розібратися в ситуації і вдало завершити раніше розпочаті справи.

Риби

У Риб буде непростий день, протягом якого вони можуть зробити необачні вчинки або прийняти необдумані рішення. Поспішні кроки не матимуть критичного впливу на підсумок поточних справ, проте стануть результатом помилок, які змусять понервувати і зіпсують настрій. Протягом дня можливі неприємні сюрпризи та новини, які змусять змінити деякі плани.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу та неділю знову стане спекотніше. Синоптик прогнозує, що стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів.

Раніше повідомлялося про те, скільки днів українці відпочиватимуть в липні.

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