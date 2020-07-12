За добу в Києві знизилася кількість нових випадків коронавіруса в 2 рази

Кількість хворих коронавірусом у Києві 11 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 67 осіб до 6 182.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Серед хворих: 28 жінок у віці від 18 до 82 років; 34 чоловіки у віці від 19 до 73 років; 3 дівчинки у віці 3, 7 і 13 років і 2 хлопчики — 12 і 14 років.

В тому числі захворіли двоє медиків.

11 липня в лікарні столиці були госпіталізовані 11 пацієнтів, решта знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано у Дніпровському районі — 14 випадків, Солом'янському — 13 і Святошинському — 9.

9 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345.

Тим часом, 10 липня кількість нових випадків COVID-19 після 4-денного зростання знизилося на 2,3% до 800, нових летальних - збільшилася на 50% до 27 осіб, а 9 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345.