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10 липня 2020, пʼятниця, 22:28 5
Азія 2020-07-10T22:49:06+03:00
Українські Новини
У Гонконзі новий спалах COVID-19. Закриті школи та дитячі садки

У Гонконзі новий спалах COVID-19. Закриті школи та дитячі садки

Кира Молчанова
Пандемія, Коронавірус, смертність від коронавірусу, Посилення карантину
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

У Гонконзі відзначають різке зростання захворюваності на коронавірус, тому там закривають усі школи і готуються до посилення карантину, у той час, як в Пекіні на ринку зафіксували кілька нових випадків COVID-19

Про це повідомляє Financial Times.

Дитячі сади і школи підуть на карантин з понеділка, 13 липня. Це зробили тому, що в місті зростає кількість підтверджених випадків коронавірусу в останні два дні.

За останній тиждень в Гонконзі зафіксували 147 випадків коронавірусу, з яких 88 - місцева передача. Днем раніше заразилися 42 людини. Спалах є однією з найбільших в місті з початку пандемії. Нові випадки зареєстрували у державному житловому комплексі, будинку людей похилого віку та місцевих ресторанах, де, як вважається, водії таксі також могли стати переносниками інфекції.

Уряд Гонконгу просить мешканців міста дотримуватись соціальної дистанції. Карантинні обмеження торкнуться ресторанів і барів: там обмежать допустиме число гостей.

На цю мить у Гонконзі зареєстровано 1404 активних випадку коронавірусу, 7 осіб померли.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я віднесло Болгарію до країн "червоної зони" епідемічної ситуації – там знову оголосили карантин.

Також з 7 липня МОЗ віднесло Албанію до країн "червоної зони".

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