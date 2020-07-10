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  • У Китаї розповіли про ситуацію з новим спалахом коронавірусу в Пекіні
10 липня 2020, пʼятниця, 13:03 14
Азія 2020-07-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
У Китаї розповіли про ситуацію з новим спалахом коронавірусу в Пекіні

У Китаї розповіли про ситуацію з новим спалахом коронавірусу в Пекіні

Елизавета Кесельман
Китай, коронавірус в Китаї, Спалах коронавірусу, Спалах епідемії, коронавірус в Пекіні
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

В Китаї нещодавно закрили столицю Пекін через спалах коронавірусу в місті. Про те, як проходить ситуація з епідемію наразі повідомляє People's Daily, China посилаючись на дані Національної комісії з охорони здоров'я Китаю.

Наголошується, що в п'ятницю, 10 липня, материковий Китай повідомив про чотири нові випадки коронавірусу. Як повідомляє відомство, всі пацієнти заразилися за кордоном.

У той же час, в Пекіні вже чотири дні поспіль не виявляють жодного нового випадку інфікування. Тому людей з високої групи ризику, які з 11 червня перебували на карантині, тепер поступово звільняють від обмежень.

Так, в четвер 12 пацієнтів виписали з лікарні Пекіна.

Всього в Китаї на лікуванні залишаються 342 пацієнта з активною формою COVID-19, стан чотирьох з них оцінюється як критичний. Також в КНР зазначили, що виявили ще три безсимптомних випадки коронавірусу.

Від початку спалаху в країні на SARS-CoV-2 захворіли 83 585 осіб. 4 634 пацієнта померли, тоді як понад 78 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Епідеміолог Лю Цзюнь розповів, що після аналізу геному знайдених на оптовому ринку "Синьфади" зразків коронавірусу з'ясувалося, що вони старші поширених в Європі штамів.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ відправляє фахівці в Китай для виявлення джерела виникнення коронавірусу.

Крім того, дослідники в Китаї виявили новий тип свинячого грипу G4, який, можливо, викликає пандемію.

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