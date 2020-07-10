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10 липня 2020, пʼятниця, 20:38 10
Суспільство 2020-07-10T22:30:03+03:00
Українські Новини
В Одесі на заводі крабових паличок — спалах COVID-19. 36 людей захворіли, а адміністрація нічого не робила

В Одесі на заводі крабових паличок — спалах COVID-19. 36 людей захворіли, а адміністрація нічого не робила

Кира Молчанова
Карантин, коронавірус в Україні, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

Одразу 36 співробітників компанії "Аквафрост", що спеціалізується на виготовленні крабових паличок і рибних пресервів, захворіли на коронавірус в Одеській області, де на цю мить зареєстровано  2108 випадків коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу керівник Одеського главку Нацполіції Олег Бех. За його словами, слідчі Чорноморського відділення поліції Одеської області розслідують, як так сталося.

"У поліцію надійшла інформація, яку перевірили правоохоронці, що співробітники компанії" Аквафрост ", інфіковані коронавірусом, продовжують виходили на роботу. Ні адміністрацією, ні власниками заводу не були прийняті належні заходи, щоб відправити хворих на лікарняний. І надалі захворювання почало поширюватися — поки коронавірус виявлений у 36 співробітників заводу "Аквафрост"", — зазначив Бех на брифінгу.

За його словами, на виробництво коронавірус занесли ззовні тому, що співробітники заводу не дотримувалися елементарних карантинних вимог.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм, встановлених з метою попередження епідемічних та інших інфекційних хвороб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, у Кирилівці масово потруїлися туристи.

Тим часом у Києві міська державна адміністрація закрила 4 нічних клуби через порушення карантинних заходів і роботу після встановленого часу.

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