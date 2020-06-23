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23 червня 2020, вівторок, 15:08 8
Економіка 2020-06-23T16:45:45+03:00
Українські Новини
Ціни на черешню впали вдвічі до 25-40 гривень за кілограм

Ціни на черешню впали вдвічі до 25-40 гривень за кілограм

Кира Молчанова
черешня, ціни на ягоди, ціни на черешні
Черешня. Фото: pixabay.com/Couleur
Черешня. Фото: pixabay.com/Couleur

Українська плодоовочева асоціація (УПОА) констатує, що гуртові ціни на черешню в Києві знизилися вдвічі до 25-40 гривень/кг у порівнянні з тижнем раніше (15-21 червня) після того, як на початку червня ціни на полуницю зросли більше ніж удвічі.

Про це йдеться в повідомленні УПОА, передають Українські Новини.

"Ще тиждень тому оптові ціни на черешню на київських ринках "Столичний" і "Троєщина" трималися в діапазоні 75-80 гривень/кг, а продукція високої якості пропонувалася за ціною близько 100 гривень/кг дрібним оптом. Однак, за словами операторів ринку, вже в п'ятницю ціна черешні на "Столичному" впала до 60 гривень, а в суботу і неділю обвалилася до рівня 35-40 гривень/кг. На київському ринку "Троєщина" ціна на черешню впала і того нижче - до 25 гривень/кг", - сказано в ньому.

Наголошується, що в південних регіонах черешню можна купити на оптових ринках по 20 гривень/кг.

Основною причиною обвалу ринку черешні виробники називають надлишок пропозиції на тлі істотного зниження споживчого попиту.

Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть якнайшвидше позбутися продукції, знижуючи ціни, в тому числі і на якісний, калібрований і сортовий товар.

Водночас, УПОА зазначила, що дрібні виробники не мають доступу до реалізації своєї продукції через торгові мережі і великих покупців, не можуть собі дозволити обладнання для охолодження та тимчасового зберігання черешні, тому продають товар посередникам за мінімальною ціною, щоб не допустити його псування.

Посередники, які скуповують у виробників товар, в подальшому реалізують його зі своєю націнкою, проте вони беруть на себе безліч ризиків і додаткових витрат, так як ця черешня не охолоджена необхідним чином, тому термін її реалізації невеликий.

Також ще однією причиною обвалу цін на черешню на вихідних виробники називають закриття дрібних ринків у зв'язку з карантином, де раніше реалізовувалася значна частина плодоовочевої продукції.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні раніше зросли ціни на полуницю. Ціни на черешню і абрикоси триматилися, тоді як малина і ожина - стали знижуватися.

В Україні в цьому році очікували один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років через сильні заморозки по всій Україні навесні.

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