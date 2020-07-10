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10 липня 2020, пʼятниця, 19:55 12
Суспільство 2020-07-10T22:30:03+03:00
Українські Новини
Кишкова паличка на пляжах. Вірусолог дав рекомендації для купання

Кишкова паличка на пляжах. Вірусолог дав рекомендації для купання

Елена Новикова
Пляжі Києва, Кишкова паличка, Пляжі Одеси
Пляж в Києві. Фото: ChangeUA
Пляж в Києві. Фото: ChangeUA

У п'яти областях і в Києві якість води на пляжах не відповідає нормам, інфекції, викликані кишковою паличкою, виявленою у воді на пляжах, найбільш небезпечні для дітей, тому головне слідкувати, щоб вони не ковтали воду під час купання.

Про це повідомив Українським Новинам вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.

"Фактично купатися, щоб вона (кишкова паличка) не потрапляла в ніс або рот, майже нереально, тому ризик є завжди, потрібно стежити, щоб діти не наковталися води, тому що ці інфекції особливо небезпечні для дітей", - сказав він.

Донський заявив, що взагалі на неперевірених або перевірених пляжах (визнаними непридатними для купання через кишкову паличку) взагалі не варто купатися, бо можливості уникнути попадання кишкової палички в організм майже немає.

Також він зазначив, що альтернативи переліку непридатних для купання через кишкову паличку пляжів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на цей час немає.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Держпродспоживчслужба визнала 11 пляжів у Києві непридатними для купання через кишкову паличку.

Також на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам.

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