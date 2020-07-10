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10 липня 2020, пʼятниця, 18:52 10
Суспільство 2020-07-10T20:00:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатті збирали підписи за приєднання до Угорщини

На Закарпатті збирали підписи за приєднання до Угорщини

Ольга Фандорина
Сепаратизм, Угорщина, Закарпаття
Бюлетені. Фото: СБУ
Бюлетені. Фото: СБУ

Групу громадян у Закарпатській області, яка для анкетування українців використовувала бюлетені, що містять заклики до порушення територіальної цілісності України, заарештувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Добута оперативниками спецслужби інформація показала факти розробки та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інститутах результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, в тому числі частина земель сучасної Закарпатської області", - повідомляє пресцентр СБУ.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, задокументовано факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів жителів області на підтримку петиції про скасування умов Тріанонського мирного договору.

Так, експертиза показала, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших земляків, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ закликало Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України ініціювати кримінальне провадження за фактом публікації спілкою угорців сепаратистської ілюстрації в газеті "Карпаталия": ряд територій України зобразили на тлі угорського прапора.

Суд призначив експертизу поширюваній в Закарпатті угорськомовній газеті "Карпаталия", наголошуючи на сепаратистських діях редактора.

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