СБУ відкрила справу за фактом публікації спілкою угорців сепаратистської ілюстрації в газеті Закарпаття

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розміщення публікації спілкою угорців сепаратистської ілюстрації в газеті "Карпаталия", де зображено ряд територій України з приналежністю Угорщини. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Служби безпеки України (СБУ) в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Повідомляється, що зображення з картою Закарпатській області на тлі угорського прапора містить ознаки посягання на територіальну цілісність України і може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини.

Розповсюдження друкованих матеріалів з таким зображенням є публічним закликом до зміни меж території або державного кордону України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу, здійснює прокуратура Закарпатської області.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ закликало Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України ініціювати кримінальне провадження за фактом публікації спілкою угорців сепаратистської ілюстрації в газеті "Карпаталия" з приналежністю Угорщини ряду територій України.