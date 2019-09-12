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12 вересня 2019, четвер, 16:43 18
Силові структури 2019-09-12T16:45:01+03:00
Українські Новини
Сепаратизм на Закарпатті: угорськомовну газету відправили на експертизу на вимогу СБУ

Сепаратизм на Закарпатті: угорськомовну газету відправили на експертизу на вимогу СБУ

Газета
Газета "Карпаталия". Фото: leopolis.news

Суд призначив експертизу поширюваної в Закарпатті угорськомовної газети "Карпаталия" на предмет сепаратизму.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 18 липня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом сепаратизму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб через мережу газетних кіосків Закарпатської області (міста Ужгород, Мукачево, Берегово) поширюється випуск угорськомовного друкованого засобу масової інформації «Товариства угорської культури Закарпаття» - газети «Karpatalja».

СБУ зазначає, що в газеті опубліковані матеріали з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.

На титульній сторінці зазначеного номера періодичного видання розміщено зображення частині Закарпатської області в межах виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини, де населені пункти з компактним проживанням угорської нацменшини (так званий «Притисянський район») розфарбовані в кольори угорського національного прапора (червоний, білий і зелений) і тим самим умовно відокремлені від іншої території області.

У середині серпня суд задовольнив клопотання СБУ і призначив судово-лінгвістичну експертизу газетної публікації.

Експертам доручено встановити, чи містяться в публікації заклики до сепаратизму і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ закликало Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України ініціювати кримінальне провадження за фактом публікації спілкою угорців сепаратистської ілюстрації в газеті "Карпаталія" з приналежністю Угорщині ряду територій України.

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