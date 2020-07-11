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  • 12 липня відзначають День Петра і Павла. Як провести вихідні і що подивитися в Києві
11 липня 2020, субота, 06:00 6
Lifestyle 2020-07-11T06:30:02+03:00
Українські Новини
12 липня відзначають День Петра і Павла. Як провести вихідні і що подивитися в Києві

12 липня відзначають День Петра і Павла. Як провести вихідні і що подивитися в Києві

Ирина Николенко
свято, Куди піти у Києві, вихідні, Петра і Павла
Вихідні на День Петра і Павла
Вихідні на День Петра і Павла

У неділю, 12 липня, християни східного обряду відзначатимуть світо Петра і Павла, оскільки воно припадає на вихідний день, його можна провести з усією родиною. В Києві на вихідні можна погуляти в Ботанічному саду та відвідати Співоче поле, передають Українські Новини.

Під час вихідних можна відвідати з усією родиною Співоче поле. Зараз там діє літня виставка – Квіткове сафарі, серед якої можна побачити багато квітів у вигляді тварин.

Співоче поле. Фото: Facebook/ Нове співоче поле

Виставка діятиме до 26 липня.

Також можна відвідати різні локації:

  • велика дитяча зона з різноманітними розвагами;
  • декоративні фігури екзотичних тварин;
  • яскраві квіткові композиції.

Також під час вихідних можна відвідати київський ботанічний сад, де в цей час цвіте багато квітів.

На вихідних можна відвідати кінотеатри, які вже відновили роботу.

Раніше Українські Новини повідомляли, липень буде для українців самим робочим днем, всього доведеться працювати 23 дні, а відпочивати тільки 8.

Також у липні синоптики прогнозують аномальну спеку з тропічними зливами і посухою. Також в цьому місяці очікуються грози та шквальні зливи.

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