12 липня відзначають День Петра і Павла. Як провести вихідні і що подивитися в Києві

Вихідні на День Петра і Павла

Вихідні на День Петра і Павла

У неділю, 12 липня, християни східного обряду відзначатимуть світо Петра і Павла, оскільки воно припадає на вихідний день, його можна провести з усією родиною. В Києві на вихідні можна погуляти в Ботанічному саду та відвідати Співоче поле, передають Українські Новини.

Під час вихідних можна відвідати з усією родиною Співоче поле. Зараз там діє літня виставка – Квіткове сафарі, серед якої можна побачити багато квітів у вигляді тварин.

Співоче поле. Фото: Facebook/ Нове співоче поле

Виставка діятиме до 26 липня.

Також можна відвідати різні локації:

велика дитяча зона з різноманітними розвагами;

декоративні фігури екзотичних тварин;

яскраві квіткові композиції.

Також під час вихідних можна відвідати київський ботанічний сад, де в цей час цвіте багато квітів.

На вихідних можна відвідати кінотеатри, які вже відновили роботу.

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