12 липня відзначають День Петра і Павла. Як провести вихідні і що подивитися в Києві

У неділю, 12 липня, християни східного обряду відзначатимуть світо Петра і Павла, оскільки воно припадає на вихідний день, його можна провести з усією родиною. В Києві на вихідні можна погуляти в Ботанічному саду та відвідати Співоче поле, передають Українські Новини. Під час вихідних можна відвідати з усією родиною Співоче поле. Зараз там діє літня виставка – Квіткове сафарі, серед якої можна побачити багато квітів у вигляді тварин. Співоче поле. Фото: Facebook\/ Нове співоче поле Виставка діятиме до 26 липня. Також можна відвідати різні локації: велика дитяча зона з різноманітними розвагами; декоративні фігури екзотичних тварин; яскраві квіткові композиції. Також під час вихідних можна відвідати київський ботанічний сад, де в цей час цвіте багато квітів. На вихідних можна відвідати кінотеатри, які вже відновили роботу. Раніше Українські Новини повідомляли, липень буде для українців самим робочим днем, всього доведеться працювати 23 дні, а відпочивати тільки 8. Також у липні синоптики прогнозують аномальну спеку з тропічними зливами і посухою. Також в цьому місяці очікуються грози та шквальні зливи.