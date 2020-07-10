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  • День для вибачень і прощення старих образ. Які традиції в день Петра і Павла
10 липня 2020, пʼятниця, 06:10 9
Lifestyle 2020-07-10T09:30:03+03:00
Українські Новини
День для вибачень і прощення старих образ. Які традиції в день Петра і Павла

День для вибачень і прощення старих образ. Які традиції в день Петра і Павла

Кира Молчанова
свято, Традиції, Петра і Павла, 12 липня
Літо
Літо

Християнське свято — День Петра і Павла — відзначають 12 липня за григоріанським календарем. Цей день ознаменовує закінчення Петрового посту, тому свято ще називають Петрів день. Як і Івана Купала, цей день входить в цикл літніх свят і пов'язане зі збором урожаю, передають Українські Новини.

Історія свята Петра і Павла

Згідно Біблії і апокрифів, Петро і Павло були апостолами, тобто учнями Христа. Раніше вони були язичниками. Звали їх Савл і Симон. Петро був палкою натурою, рибаком. Павло був шанованим громадянином Риму. Але їх об'єднала любов до нового вчення і своєму вчителю, чию віру вони стали проповідувати після смерті Ісуса.

Мученицьку сміти вони прийняли в один день, але з різницею в рік за поширення християнства. В дату їх смерті і відзначають день Петра і Павла.

Традиції свята

День Петра і Павла прийнято зустрічати в чистоті, тому напередодні у будинку прибирають. Готують сирні пончики з пшеничного борошном, які в багатьох регіонах України називають "мандриками". Таку назву вони отримали від слова "мандри" — схожу їжу їли апостоли, коли подорожували і проповідували.

В цей день закінчується піст, тому сім'я зазвичай збирається за загальним столом. Часто у цей день готують рибні страви, адже саме рибалкою був Петро до того, як став учнем Христа. Раніше в цей день влаштовували народні гуляння, ярмарки і танці. Зараз же ця традиція забута. Зате в народі ретельніше бережуть забобони. В цей день не можна працювати, шити, в'язати або вишивати. Також не радять відпочивати біля води.

Наші предки старалися в цей день залагодити конфлікти та уникнути сварок у цей день. Заохочувалося прощати старі образи і не створювати нових.

Прикмети на 12 липня 

Після дня Петра і Павла починалася активна фаза збору врожаю, тому прикмети в цей день теж пов'язані з урожаєм і взимку. Наприклад, дощова погода обіцяла великий урожай, і чим більше днів буде дощ, тим більше вдасться зібрати. А ось холод віщував голод та інші біди.

Наші пращури вважали: хто в ніч на Петра і Павла буде не спати, той щасливим і здоровим буде весь рік.

Раніше Українські Новини повідомляли, у липні в українців не буде додаткових вихідних днів, тому доведеться працювати всі будні дні — буде 23 робочих і 8 вихідних днів.

До кінця липня в Україні очікується аномальна спека з сильними зливами. Похолодання очікується тільки в кінці місяця.

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