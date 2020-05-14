НБУ дозволить ломбардам займатися обміном валют, — інфографіка

Національний банк оприлюднив підходи до майбутнього регулювання діяльності ломбардів, яким дозволили працювати навіть на карантині.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк оприлюднив білу книгу "Майбутнє регулювання діяльності ломбардів". Це п'ятий з шести запланованих секторальних документів, у яких НБУ як майбутній регулятор ринків небанківських фінпослуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в регулюванні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, однією з ключових цілей нового регулювання ринку ломбардів, викладеного в білій книзі, стане захист прав осіб, які користуються послугами ломбардів, а також розширення можливостей для ломбардів.

По-перше, Нацбанк розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна.

"Це означає, що в разі неспроможності позичальника погасити борг з урахуванням відсотків за користування позикою його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і ніяких додаткових вимог до позичальника у ломбарду бути не може", - зазначили в НБУ.

По-друге, НБУ хоче підвищити рівень інформування клієнтів про умови ломбардного кредитування.

Так, розглядається можливість ввести обов'язкове надання клієнту ломбардного квитка або встановити додаткові вимоги до договору з позичальником, де умови будуть викладені у стислій та доступній для прочитання формі.

Третє, у ломбардів з'явиться можливість здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.

Крім того, ломбарди мають право надавати інші супровідні послуги або здійснювати іншу господарську діяльність, яка необхідна їм для надання фінпослуг.

При цьому вказується, що залишиться вимога щодо кредитування під заставу майна.

Майбутнє регулювання ринків ломбардів. Інфографіка: bank.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк почав публікувати дані про обсяги касових оборотів банків та структури доходів і видатків готівкової гривні.

Крім того, Національний банк заявляє, що українські банки підготовлені до роботи в складних макроекономічних умовах і повинні підтримати відновлення економіки після карантину, тому кредитні продукти стануть дешевше.