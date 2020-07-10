Китай заявив про спалах "невідомої пневмонії" в Казахстані, яка більш смертельної, ніж COVID-19

Про появу нового і невідомого виду пневмонії в Казахстані, яка більш смертельна, ніж коронавірус попередили у Китаї, де спостерігається новий спалах епідемії коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

зокрема, посольство Китаю попередило громадян про спалах невідомої пневмонії в Казахстані. Там наголосили, що від цього захворювання з початку року померло 1 772 осіб, у тому числі, 628 смертей сталися тільки в червні. Деякі з померлих були громадянами Китаю

"Смертність від цього захворювання набагато вища, ніж у нового коронавірусу. Департаменти охорони здоров'я країни проводять порівняльні дослідження вірусу пневмонії, але поки не виявили вірус", — наголосили в заяві.

Згідно з інформацією відомства, кількість нових випадків пневмонії зросла з середини червня по всій країні, а в деяких місцях влада повідомляє про сотні нових випадків на добу.

Так, за інформацією посольства, з середини червня спалахи хвороби зафіксовано в провінціях Атирау, Актобе, а також у місті Шимкент, де загалом зареєстрували майже 500 нових випадків і більш як 30 критично хворих пацієнтів.

Водночас, Міністерство охорони здоров'я Казахстану заявило, що інформація про те, що в країні є випадки "невідомої пневмонії, більш смертоносної, ніж коронавірус", не відповідає дійсності.

За інформації "Радіо Азаттик", в останні тижні в Казахстані різко зросла захворюваність на пневмонію. У більшості пацієнтів виявляються симптоми коронавірусу, але тест на COVID-19 дає негативний результат.

Медики заявляють, що спалах пневмонії, не характерна для літнього сезону, пов'язаного з поширенням коронавірусу. Влада побічно це визнала, включивши в клінічний протокол поняття "ймовірний випадок коронавірусної інфекції" і почавши призначати хворим пневмонією такі ж препарати, як і хворим коронавірусом. Але в статистику інфікованих COVID-19 влада включає тільки тих, у кого коронавірус підтверджений ПЛР-тестами.

Через сплеск захворюваності на COVID-19 і різкого зростання кількості госпіталізацій з пневмонією, владі з 5 липня ввели двотижневий карантин. Припинена робота низки підприємств сфери послуг, роздрібної торгівлі, що діють обмеження на пересування, заборонені автобусні перевезення між містами і регіонами.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що коронавірус вражає не тільки легені, але і пошкоджує мозок і викликає розлад психіки.

Тим часом, названі ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом.