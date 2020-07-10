Коронавірус вражає не тільки легені, але і пошкоджує мозок, – вчені

У деяких пацієнтів, які хворіють на коронавірус, з'являються неврологічні проблеми та набряк мозку, що потенційно завдати смертельної шкоди.

Про це йдеться в дослідженні журналу Brain, яке пише Science Alert.

Так, згідно з дослідженням, у деяких пацієнтів з COVID-19 є набряк мозку, який супроводжується епізодами делірію.

У відомстві пояснюють, що у пацієнтів розвивається розлад нервової системи, зокрема, синдром Гійєна-Барре, що може викликати параліч; у інших виникають інсульти, які становлять загрозу життю. Дослідники виявили, що неврологічні симптоми виникали не тільки у пацієнтів з тяжкими випадками захворювання.

У дослідженні взяли участь 43 пацієнта з коронавірусом у віці від 16 до 85 років. Всі вони проходили лікування в Національній лікарні неврології і нейрохірургії в Лондоні 9 квітня по 15 травня.

Наголошується, що у 10 з цих пацієнтів був сильний набряк мозку, що супроводжувалось епізодами делірію. За словами чоловіка однієї з пацієнток, його 55-річна дружина, у якої раніше не було психіатричної історії, почала дивно себе вести через три дні після виписки з лікарні.

Вона неодноразово одягала і знімала пальто, потім у неї почалися слухові і візуальні галюцинації, зокрема, жінка стверджувала, що бачить левів і мавп в своєму будинку. Потім у пацієнтки розвинулося психічний розлад - синдром Капгара, при якому людина думає, що її друг або член родини був замінений ідентичним самозванцем.

Ще 12 пацієнтів у дослідженні мали набряк центральної нервової системи; одна людина в цій групі померла. У дев'яти з цих 12 пацієнтів було діагностовано гострий дисемінований енцефаломієлітом (ADEM), рідкісний вид запалення, який зазвичай вражає нерви головного мозку і спинного мозку у дітей після інфекції, такої як епідемічний паротит чи кір.

Автори дослідження повідомили, що кількість випадків ADEM в лікарні зросла з одного на місяць до пандемії коронавірууа до двох або трьох на тиждень у квітні і травні.

У семи інших пацієнтів у дослідженні був діагностований синдром Гійєна-Барре; у деяких з них розвивалися неврологічні симптоми аж до трьох тижнів після появи інших симптомів COVID-19.

У цілому, дослідники виявили, що небезпечні для життя неврологічні стани не обов'язково були пов'язані з тяжкими респіраторними симптомами у пацієнтів - це означає, що легені пацієнта можуть бути в порядку, але мозок - ні.

Автори нового дослідження припускають, що лікарі мають стежити за тими, хто видужав від коронавірусу, щоб "встановити довгострокові наслідки цієї пандемії".

Дослідники стурбовані тим, що деякі проблеми з пошкодженням мозку можуть не проявлятися протягом деякого часу після того, як пацієнти залишили лікарню.

Як повідомляли Українські Новини, вчені назвали ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я не певні, що винайти ефективну вакцину від коронавірусу COVID-19 вдасться.