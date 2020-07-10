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10 липня 2020, пʼятниця, 16:21 5
Технології 2020-07-10T17:00:02+03:00
Українські Новини
Названа причина збою роботи застосунків на пристроях Apple по всьому світу

Названа причина збою роботи застосунків на пристроях Apple по всьому світу

Елизавета Кесельман
Apple, iPhone, iOS, Viber
iOS Apple. Фото: pixabay
iOS Apple. Фото: pixabay

У п'ятницю, 10 липня, у багатьох країнах на пристроях Apple перестали працювати популярні застосунки, такі, як Viber, Privat24, Monobank, ТікТок, Waze, Pinterest, Spotify, Tinder. Причиною виведення з ладу застосунків на iOS стала помилка в SDK (software development kit) Facebook. Про це повідомляє видання itc.ua

Як повідомляється, ситуація зумовлена помилкою у SDK Facebook, що вже траплялося в травні.

За даними сайту Downdetector, який відстежує збої в роботі популярних сервісів, перші повідомлення про виведення з ладу почали надходити приблизно о 13:00 (за київським часом).

Водночас, у Facebook вже відреагували і заявили, що займаються вирішенням проблеми. Минулого разу, коли подібного роду збій виник у травні, розробники усунули проблеми в той же день.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook видалив десятки акаунтів, які займалися політичною пропагандою.

Також в начане червня у застосунку Приватбанку стався масовий збій. Клієнти не могли скористатися послугами онлайн.

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