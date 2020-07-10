Названа причина збою роботи застосунків на пристроях Apple по всьому світу

У п'ятницю, 10 липня, у багатьох країнах на пристроях Apple перестали працювати популярні застосунки, такі, як Viber, Privat24, Monobank, ТікТок, Waze, Pinterest, Spotify, Tinder. Причиною виведення з ладу застосунків на iOS стала помилка в SDK (software development kit) Facebook. Про це повідомляє видання itc.ua

Як повідомляється, ситуація зумовлена помилкою у SDK Facebook, що вже траплялося в травні.

За даними сайту Downdetector, який відстежує збої в роботі популярних сервісів, перші повідомлення про виведення з ладу почали надходити приблизно о 13:00 (за київським часом).

There's another facebook SDK issue that lead's to our iOS app to crash on launch again along with major apps like Spotify & Pinterest 🔥 @fb_engineering — Peter Juras (@peterjuras) July 10, 2020

Водночас, у Facebook вже відреагували і заявили, що займаються вирішенням проблеми. Минулого разу, коли подібного роду збій виник у травні, розробники усунули проблеми в той же день.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook видалив десятки акаунтів, які займалися політичною пропагандою.

Також в начане червня у застосунку Приватбанку стався масовий збій. Клієнти не могли скористатися послугами онлайн.