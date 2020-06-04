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04 червня 2020, четвер, 11:49 17
Суспільство 2020-06-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
У додатку Приватбанку стався масовий збій. Клієнти не можуть скористатися послугами онлайн

У додатку Приватбанку стався масовий збій. Клієнти не можуть скористатися послугами онлайн

Анна Рудык
Приватбанк, Приват24, Збої в роботі, 4 червня
Приватбанк. Фото: Приватбанк
Приватбанк. Фото: Приватбанк

Сьогодні вранці, 4 червня, в додатку Приватбанку "Приват 24" спостерігаються масштабні збої. Користувачі сервісу не можуть зайти в програму.

Так, під час автентифікації при вході в додаток він "зависає" і користувачі не можуть увійти далі першої сторінки (проходження автентифікації).

Додаток ПриватбанкуПрограма Приватбанку "зависла"

Після тривалого завантаження додаток показує повідомлення "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".

Користувачі масово діляться фото зі збоями:

Додатком Приватбанку не можуть скористатися користувачіДодатком Приватбанку не можуть скористатися користувачі

Збій в додатку ПриватбанкуЗбій у додатку Приватбанку

Клієнти масово скаржаться на збої в роботі програмиКлієнти масово скаржаться на збої в роботі програми "Приват 24"

Як повідомляли Українські Новини, Байден просив Порошенка прискорити нацоналізацію Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні.

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