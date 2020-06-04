У додатку Приватбанку стався масовий збій. Клієнти не можуть скористатися послугами онлайн

Сьогодні вранці, 4 червня, в додатку Приватбанку "Приват 24" спостерігаються масштабні збої. Користувачі сервісу не можуть зайти в програму.

Так, під час автентифікації при вході в додаток він "зависає" і користувачі не можуть увійти далі першої сторінки (проходження автентифікації).

Програма Приватбанку "зависла"

Після тривалого завантаження додаток показує повідомлення "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".

Користувачі масово діляться фото зі збоями:

Додатком Приватбанку не можуть скористатися користувачі

Збій у додатку Приватбанку

Клієнти масово скаржаться на збої в роботі програми "Приват 24"

Як повідомляли Українські Новини, Байден просив Порошенка прискорити нацоналізацію Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні.