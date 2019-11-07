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07 листопада 2019, четвер, 15:33 12
Наука 2019-11-07T16:30:03+02:00
Українські Новини
Вперше за 20 років вчені знайшли новий штам ВІЛ

Вперше за 20 років вчені знайшли новий штам ВІЛ

Медицина, ВІЛ, СНІД, Хвороба, Вірус
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Вперше за 19 років після того, як біологам вдалося очистити інфіковані клітини від генів ВІЛ, вчені з США виявили новий штам вірусу імунодефіциту людини. Дослідження проводилися в лабораторії Abbott Laboratories і Миссурийском університеті, повідомляє телеканал CNN.

За словами медиків, у ВІЛ є кілька штамів, і, як і інші віруси, він здатний змінюватися і мутувати з плином часу. Вченим важливо знати всі підтипи вірусу, щоб точно виявляти його з допомогою тестів. Також це необхідно для розробки методів лікування та профілактики.

Новий штам належить групі Му виду ВІЛ-1.

"Приводом для паніки або навіть занепокоєння немає", — підкреслили автори дослідження. За їх словами, деякі люди заражені цим штамом. Передбачається, що проти нього діють ті ж препарати, що й проти інших підтипів.

За оцінками ВОЗ, на Землі близько 36,7 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ.

Як повідомляли Українські Новини, в січні 2019 року було зареєстровано 1,4 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції. Всього з 1987 року в Україні офіційно було зареєстровано 335 111 випадків ВІЛ-інфекції.

Нагадаємо, МОЗ затвердив новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

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