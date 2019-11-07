Вперше за 20 років вчені знайшли новий штам ВІЛ

Вперше за 19 років після того, як біологам вдалося очистити інфіковані клітини від генів ВІЛ, вчені з США виявили новий штам вірусу імунодефіциту людини. Дослідження проводилися в лабораторії Abbott Laboratories і Миссурийском університеті, повідомляє телеканал CNN. За словами медиків, у ВІЛ є кілька штамів, і, як і інші віруси, він здатний змінюватися і мутувати з плином часу. Вченим важливо знати всі підтипи вірусу, щоб точно виявляти його з допомогою тестів. Також це необхідно для розробки методів лікування та профілактики. Новий штам належить групі Му виду ВІЛ-1. "Приводом для паніки або навіть занепокоєння немає", — підкреслили автори дослідження. За їх словами, деякі люди заражені цим штамом. Передбачається, що проти нього діють ті ж препарати, що й проти інших підтипів. За оцінками ВОЗ, на Землі близько 36,7 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ. Як повідомляли Українські Новини, в січні 2019 року було зареєстровано 1,4 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції. Всього з 1987 року в Україні офіційно було зареєстровано 335 111 випадків ВІЛ-інфекції. Нагадаємо, МОЗ затвердив новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.