Вперше за 20 років вчені знайшли новий штам ВІЛ

Вперше за 19 років після того, як біологам вдалося очистити інфіковані клітини від генів ВІЛ, вчені з США виявили новий штам вірусу імунодефіциту людини. Дослідження проводилися в лабораторії Abbott Laboratories і Миссурийском університеті, повідомляє телеканал CNN.

За словами медиків, у ВІЛ є кілька штамів, і, як і інші віруси, він здатний змінюватися і мутувати з плином часу. Вченим важливо знати всі підтипи вірусу, щоб точно виявляти його з допомогою тестів. Також це необхідно для розробки методів лікування та профілактики.

Новий штам належить групі Му виду ВІЛ-1.

"Приводом для паніки або навіть занепокоєння немає", — підкреслили автори дослідження. За їх словами, деякі люди заражені цим штамом. Передбачається, що проти нього діють ті ж препарати, що й проти інших підтипів.