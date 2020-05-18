У квітні в Україні зареєстрували більше тисячі випадків ВІЛ

У квітні було зареєстровано 1 053 нових випадків вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 309 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД)

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У квітні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 053 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 309 пацієнтів діагностовано СНІД, 157 людей померло від Сніду", - сказано в ньому.

Серед нових випадків переважає гетеросексуальний шлях інфікування - 623 випадку.

У 24 випадках констатовано гомосексуальний шлях інфікування, у 398 випадках - ін'єкційний, в 146 випадках - передача інфекції дитині від матері (зазначається, що в останньому випадку більшість з пацієнтів після 18 місяців не будуть мати ВІЛ-інфекції).

ще В 2 випадках шлях інфікування не встановлено.

З початку року серед українців зареєстровано 5 256 нових випадків ВІЛ, у 1 501 осіб діагностовано СНІД, 733 людини померло.

Раніше Українські Новини писали про те, що Моз затвердив новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

Разом з цим, частина коштів, які повинні були бути витрачені на лікування ВІЛ, використовувалися не за призначенням.