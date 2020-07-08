Кабмін призначив головою Держводагентства Валентина Шліхту. Що про нього відомо

Кабінет Міністрів обрав та призначив нового голову Державного агентства водних ресурсів – Валентина Шліхту з випробувальним терміном в 3 місяці в той час.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Раніше Шліхта обіймав посаду виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Відзначається, що йому встановлено випробувальний термін 3 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призначив заступником міністра освіти і науки і виконуючим обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, ректора Чернігівського національного технологічного університету.

Також першим заступником міністра закордонних справ Кабінет Міністрів призначив колишнього першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарову. Про її обрання на посаду Зеленський повідомив ще під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу.

Крім того, Володимир Зеленський призначив Ігоря Щербака головою Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві. Зазначається, що у 2015 році його було звільнено з посади заступника голови Дніпровського району за "окозамилювання" у звітах про ремонт дитячих майданчиків.