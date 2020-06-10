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10 червня 2020, середа, 16:28 6
Кабмін 2020-06-10T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ Джапарову

Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ Джапарову

Кира Молчанова
Кабмін, МЗС України, Кримські татари, заступник міністра, Еміне Джапарова
Еміне Джапарова. Фото: facebook.com/edzhaparova
Еміне Джапарова. Фото: facebook.com/edzhaparova

Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ колишнього першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарову. Про її призначення на зустрічі з представниками кримськотатарського народу повідомив президент Володимир Зеленський.  

Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Джапарова з березня по жовтень 2014 року працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реаліі".

З лютого 2014 року працювала журналісткою (фрілансер) "Радіо Свобода", була авторкою ідей і продюсеркою програм з історії кримських татар.

Займала посаду першого заступника міністра інформаційної політики з квітня 2016 року по вересень 2019 року.

У травні в Офісі президента заявили, що Джапарова обійме посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на зустрічі з кримської активісткою Еміне Джапаровою Держсекретар США Майк Помпео сказав, що Крим для України втрачений назавжди.

Раніше Еміне Джапарова виконувала функції виконуючого обов'язки міністра інформполітики на час перебування міністра в лікарні.

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