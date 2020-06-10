Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ Джапарову

Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ колишнього першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарову. Про її призначення на зустрічі з представниками кримськотатарського народу повідомив президент Володимир Зеленський.

Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Джапарова з березня по жовтень 2014 року працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реаліі".

З лютого 2014 року працювала журналісткою (фрілансер) "Радіо Свобода", була авторкою ідей і продюсеркою програм з історії кримських татар.

Займала посаду першого заступника міністра інформаційної політики з квітня 2016 року по вересень 2019 року.

У травні в Офісі президента заявили, що Джапарова обійме посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на зустрічі з кримської активісткою Еміне Джапаровою Держсекретар США Майк Помпео сказав, що Крим для України втрачений назавжди.

Раніше Еміне Джапарова виконувала функції виконуючого обов'язки міністра інформполітики на час перебування міністра в лікарні.