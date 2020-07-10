Залізничні лікарні можуть стати приватними структурами, – "Укрзалізниця"

Філія "Центр здоров'я" акціонерного товариства "Укрзалізниця", яке почало продаж квитків на "Подільський експрес", розглядає варіант залучення приватних інвесторів до залізничних лікарень, внаслідок чого вони можуть стати приватними структурами.

Про це йдеться в повідомленні філії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз філія "Центр здоров'я" АТ "Укрзалізниця" розробляє механізм дій, що передбачає реформування залізничних клінічних лікарень "Укрзалізниці", зокрема, розглядає можливість залучення інвесторів. Це означає, що залізничні лікарні можуть стати приватними структурами, але з особливою інвестиційною угодою, що гарантує збереження робочого місця кожному медпрацівнику", - сказано в ньому.

Також "Центр здоров'я" спростувало інформацію, що поширюється в ЗМІ, про заплановане звільнення медперсоналу відомчих лікарень з 1 січня 2021 року.

Наголошується, що філія розробляє нову програму страхування залізничників зі щорічним покриттям на 1 людини до 150 тис. гривень.

"Суспільство буде виступати гарантом якісних медичних послуг у тристоронній угоді: працівників, лікарень і страхової компанії. Остання буде вибиратися шляхом проведення конкурентних тендерних торгів на майданчику Prozorro із залученням до відбору найбільш успішних страховиків", – підкреслюється в повідомленні.

Реалізація програми по страхуванню, а також у цілому реформування відомчих лікарень є частиною концепції відповідно до плану впровадження стратегії "Укрзалізниці" на 2019-2023 року.

Як повідомляли Українські Новини, АТ "Укрзалізниця" має намір перевести частину працівників на чотириденний робочий тиждень з 1 липня.

Тим часом прибуток "Укрзалізниці в 2019 році збільшився у 14,7 раза, або на 2,784 млрд гривень.