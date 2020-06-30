Укрзалізниця переводить частину своїх працівників на "чотириденку"

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір перевести частину працівників на чотириденний робочий тиждень з 1 липня.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З 1 липня на чотириденний робочий тиждень перейдуть, передусім, працівники апаратів управління центрального офісу "Укрзалізниці", регіональних філій та інженерно-технічні працівники. Працівників, які працюють за змінним графіком, зайнятих на роботах капітального характеру (реконструкції та капітального ремонту колії, стрілкових переводів, штучних споруд), (на роботах) з ремонту, обслуговування та налагодження основного технологічного обладнання, з безпосередніх перевезень вантажів і пасажирів та їх обслуговування, впровадження неповного робочого тижня не стосуватиметься", — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що зараз Укрзалізниц вводить низку антикризових заходів для вирішення проблем, які виникли через пандемію коронавірусу.

На період карантину зарплати членів правління компанії скоротилися до обсягу не більш ніж 10 мінімальних зарплат; зарплати всіх топ-менеджерів в добровільному порядку були скорочені на 25%.

В. о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик також зазначив, що скорочення робочого тижня для окремих співробітників стало вимушеним кроком в рамках антикризових заходів, про який повідомили ще в квітні; вже в кінці серпня компанія повернеться до перегляду терміну дії цього рішення.

"Все буде залежати від відновлення економіки України та обсягів вантажних залізничних перевезень. Я впевнений, що компанія впорається з цією кризою", — повідомив Юрик.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні було прийнято рішення про переведення працівників на чотириденний робочий тиждень на засіданні правління Укрзалізниці та погоджено з представниками галузевих профспілок, присутніми на засіданні.

При цьому Укрзалізниця вжила низку антикризових заходів для безперебійної роботи залізничної галузі.

Зокрема, обмежені закупівлі матеріально-технічних ресурсів (послуг), які не пов'язані з основною діяльністю, знижено витрати дизельного палива, електроенергії, крім того, компанія тимчасово припинила розгляд питань одноразових заохочень, доплат, надбавок, компенсацій оренди житла для працівників.

У 2019 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток у 14,7 разів, або на 2,784 млрд гривень, до 2,988 млрд гривень порівняно з 2018 роком.

До складу компанії входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.