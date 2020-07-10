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Азія 2020-07-10T12:45:02+03:00
Українські Новини
Знайдений мертвим мер Сеула залишив передсмертну записку

Знайдений мертвим мер Сеула залишив передсмертну записку

Елизавета Кесельман
самогубство, Південна Корея, Пак Вон Сун, Мер Сеула, Передсмертна записка
Мер Сеула Пак Он Сун. Фото: АР
Мер Сеула Пак Он Сун. Фото: АР

Мер Сеула, столиці Південної Кореї, якого знайшли вчора мертвим біля ресторану, залишив передсмертну записку, яку виявили в його будинку. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що в записці міститься прохання кремувати його останки і розвіяти прах над могилами її батьків.

"Я вибачаюся перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті", - написав Пак Он Сун.

Поліція висувала припущення, що мер Сеула Пак Он Сун наклав на себе руки. За інформацією ЗМІ, напередодні колишня співробітниця мерії висунула проти нього звинувачення в сексуальних домаганнях.

Пак Он Сун був мером столиці Південної Кореї з 2011 року. Він був активістом-правозахисником, засновником низки громадських організацій та громадських організацій.

Також Пак Он Суна розглядали одним з претендентів на пост президента країни на виборах 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, китайський посол в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим 17 травня в своїй резиденції в околицях Тель-Авіва, місті Герцлія.

Пізніше назвали попередню причину смерті Ду Вея, який раніше був послом в Україні.

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