Знайдений мертвим мер Сеула залишив передсмертну записку

Мер Сеула, столиці Південної Кореї, якого знайшли вчора мертвим біля ресторану, залишив передсмертну записку, яку виявили в його будинку. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що в записці міститься прохання кремувати його останки і розвіяти прах над могилами її батьків.

"Я вибачаюся перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті", - написав Пак Он Сун.

Поліція висувала припущення, що мер Сеула Пак Он Сун наклав на себе руки. За інформацією ЗМІ, напередодні колишня співробітниця мерії висунула проти нього звинувачення в сексуальних домаганнях.

Пак Он Сун був мером столиці Південної Кореї з 2011 року. Він був активістом-правозахисником, засновником низки громадських організацій та громадських організацій.

Також Пак Он Суна розглядали одним з претендентів на пост президента країни на виборах 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, китайський посол в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим 17 травня в своїй резиденції в околицях Тель-Авіва, місті Герцлія.