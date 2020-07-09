Мер Сеула знайдений мертвим на пагорбах біля ресторану

Мер міста Сеул (столиця Південної Кореї) Пак Он Сун, якого ще вдень вважали зниклим безвісти, знайдений мертвим.

Про це повідомляє АР.

Як повідомила поліція, тіло мера було знайдено біля ресторану, який розташований на пагорбах в північній частині Сеула. Його шукали більш як 7 годин.

Наголошується, що першою про зникнення Пак Он Суна повідомила його дочка. Вона розповіла, що її батько пішов з дому 4-5 годин тому після того, як сказав слова, які звучали як заповіт, і його телефон був відключений.

Перед цим в новинах повідомляли, що одна з секретарів мера ввечері 8 липня подала скаргу в поліцію з приводу сексуального домагання. Посадовець столичного уряду Сеула Кім Чжі Хен сказав, що мер не прийшов на роботу 9 липня з невідомих причин і скасував всі заплановані справи, включаючи зустріч з президентом.

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня у своїй резиденції в околицях Тель-Авіва, в місті Герцлія, був знайдений мертвим посол Китаю.

Пізніше в Китаї назвали попередню причину смерті посла в Ізраїлі.