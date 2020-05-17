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  • В Ізраїлі знайшли мертвим китайського посла, який раніше був послом в Україні
17 травня 2020, неділя, 22:57 10
Світ 2020-05-18T00:45:03+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі знайшли мертвим китайського посла, який раніше був послом в Україні

В Ізраїлі знайшли мертвим китайського посла, який раніше був послом в Україні

Ярина Вацяк
Китай, Ізраїль, посол Китаю, смерть посла
Тель-Авів. Ізраїль. Фото: pixabay
Тель-Авів. Ізраїль. Фото: pixabay

Китайський посол в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у неділю, 17 травня в своїй резиденції в околицях Тель-Авіва, місті Герцлія.

Про це офіційний представник ізраїльської поліції Мікі Розенфельд повідомив у коментарі агентству AFP, пише DW.

Він також додав, що поліція веде розслідування обставин смерті посла.

Перед призначенням в Ізраїль 57-річний Ду Вей обіймав посаду посла Китаю в Україні.

За даними місцевої газети "Гаарец Дейлі", в початкових повідомленнях говорилося, що співробітники знайшли Ду Вея мертвим у його ліжку і ніяких ознак насильства виявлено не було.

Згідно з повідомленням служби першої медичної допомоги, на яке посилається газета, причиною смерті, ймовірно, міг стати серцевий напад.

Як повідомляли Українські Ноивини, експосол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавірусу.

Тим часом, Китай заявив, що готовий до міжнародного розслідування походження коронавірусу.

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