В Ізраїлі знайшли мертвим китайського посла, який раніше був послом в Україні

Китайський посол в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у неділю, 17 травня в своїй резиденції в околицях Тель-Авіва, місті Герцлія.

Про це офіційний представник ізраїльської поліції Мікі Розенфельд повідомив у коментарі агентству AFP, пише DW.

Він також додав, що поліція веде розслідування обставин смерті посла.

Перед призначенням в Ізраїль 57-річний Ду Вей обіймав посаду посла Китаю в Україні.

За даними місцевої газети "Гаарец Дейлі", в початкових повідомленнях говорилося, що співробітники знайшли Ду Вея мертвим у його ліжку і ніяких ознак насильства виявлено не було.

Згідно з повідомленням служби першої медичної допомоги, на яке посилається газета, причиною смерті, ймовірно, міг стати серцевий напад.

Як повідомляли Українські Ноивини, експосол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавірусу.

Тим часом, Китай заявив, що готовий до міжнародного розслідування походження коронавірусу.