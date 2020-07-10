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  • У Сербії проходять "сидячі мітинги" проти посилення карантину
10 липня 2020, пʼятниця, 11:04 7
Світ 2020-07-10T12:30:03+03:00
Українські Новини
У Сербії проходять "сидячі мітинги" проти посилення карантину

У Сербії проходять "сидячі мітинги" проти посилення карантину

Елизавета Кесельман
Сербія, Мітинг, Посилення карантину, протести в Белграді, Мітинги в Сербії

В Сербії третій день проходять мітинги проти посилення карантину з введенням комендантської години. Вони вийшли за межі Белграда, й після спроб штурмувати парламент столиці набули формату "сидячого" протесту. Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Як зазначається, на цей раз учасники влаштували масштабну "сидячу акцію" на площах і вулицях.

Повідомляється, що протести проходили в столиці Белграді, а також у Новому Саді, Брехні, Ніші, Крагуєваці, Чачаці, Зреняніні, Крушеваці і Кралеві.

Тим часом, зазначається, що вже з сьогоднішнього починає діяти посилений карантин у Белграді. Комендантську годину не введений, зате заборонені громадські збори чисельністю понад 10 осіб, як в приміщенні, так і на вулиці; кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні, обмежена і залежить від розміру приміщення. Всі заклади та установи, які працюють в закритих просторах, що мають припиняти роботу в 21:00.

 

За останніми даними, число активних випадків коронавірусу в Сербії становить 3339, 352 людини померли.

Лікарні в Белграді заповнені, і хворих на COVID-19 відправляють в медичні установи за межами столиці.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ Сербії звинувачують Україну в причетності до страйків в Белграді, заявивши про "найманців з України", які беруть участь в протестах. Посольство України спростувало звинувачення та просить не поширювати неправдиву інформацію.

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