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10 липня 2020, пʼятниця, 10:40 4 Карта
Суспільство 2020-07-10T11:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві зранку знову утворилися тягнучки. Карта завантаженості доріг

У Києві зранку знову утворилися тягнучки. Карта завантаженості доріг

Ирина Николенко
Київ, ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах, Автомобільні затори, Тягнучки
Автомобільні затори. Фото: kiev.informator.ua
Автомобільні затори. Фото: kiev.informator.ua

Київ щодня сковують тягнучки і затори, найбільш завантажені дороги станом на 10.30 у п'ятницю, 10 липня, спостерігаються в центрі столиці, на проспекті Перемоги. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Згідно з даними онлайн-сервісу Google Maps, тягнучки утворилися на вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Тараса Шевченка.

Тягучки в центрі міста. Карта: Google MapsТягнучки в центрі міста. Карта: Google Maps

Також тягнучки спостерігаються на вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги. Крім того, перекриті для руху  транспорту проспект Любомира Гузара та Леся Курбаса.

Тягучка на проспекті Перемоги. Карта: Google MapsТягнучка на проспекті Перемоги. Карта: Google Maps

Також перекрито транспортний рух на вулиці Лесі Українки. На трасі Е95 і Великій Окружній дорозі утворилися тягнучки.

Тягучка на Великій Окружній дорозі. Карта: Google MapsТягнучка на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, за даними всесвітньо відомої компанії, яка досліджує дорожній трафік, TomTom, в рейтингу транспортних пробок Київ обігнав 20-мільйонний Мехіко і перемістився з 13 на 12 місце.

Крім того, через затори у Києві у 2019 році середньостатистичний водій провів у транспорті 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин безцільно проведеного життя.

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