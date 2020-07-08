Бульвар Тараса Шевченка "застряг" в заторі. Де найбільш завантажені дороги

У Києві щодня продовжують утворюватися тягучки і затори, станом на 12:30 в центрі столиці спостергаються найбільш завантажені дороги, також довгі затримки у русі на Бульварі Тараса Шевченка. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, на бульварі Тараса Шевченка водії застрягли заторі, рух затримується на 22 хвилини, а на проспекті Перемоги – на 19 хвилин. Також тягучки спостерігаються на вулицях Саксаганського, Жилянській.

Тягучки в центрі Києва. Карта: Google Maps

Через ремонтні роботи, утворився затор на Північному мосту з затримкою руху на 13 хвилин. Також довга тягучка утворилася на вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Тягучка на Північному мосту. Карта: Google Maps

Також тягучка утворилася в Печерському районі Києва – на бульварі Лесі Українки і Дружби народів.

Тягучки в Печерському районі. Карта: Google Maps

Також з ранку мітингувальники перекрили міст Метро в Києві.

Але зараз рух на мосту Метро відновлено.

Раніше Українські Новини повідомляли, столиця України, Київ, піднявся у в світовому рейтингу пробок компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, обігнавши Мехіко з 20-мільйонним населенням, і зайняв 12 місце.

Крім того, компанія визначила, що кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин, що дорівнює 9 дням 11 годинам.