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10 липня 2020, пʼятниця, 10:11 8
Економіка 2020-07-10T10:30:01+03:00
Українські Новини
"Арселор Міттал Кривий Ріг" прогнозує зростання вартості електроенергії на 11% для підприємства

"Арселор Міттал Кривий Ріг" прогнозує зростання вартості електроенергії на 11% для підприємства

Ирина Николенко
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Арселор Міттал Кривий Ріг, ГМК України
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) прогнозує зростання ціни на електроенергію для комбінату на 11% після можливого збільшення Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії у 2,1 рази до 32,8 коп/кВт-год, що призведе до додаткових витрат комбінату у розмірі 2 млн доларів/місяць.

Про це сказано в повідомленні комбінату, передають Українські Новини.

"Арселор Міттал Кривий Ріг" оцінює подорожчання вартості електроенергії для підприємства на рівні 11% внаслідок можливого перегляду тарифів НКРЕКП... підвищення загрожує істотно ускладнити роботу підприємств гірничо-металургійного комплексу України, які є одними з ключових споживачів електроенергії", — сказано в ньому.

Зазначається, що частка гірничо-металургійного комбінату (ГМК) за споживання електроенергії становить 46% від усієї промисловості, сільського господарства, будівництва та транспорту в цілому.

При цьому ГМК залишається основною складовою індустріального комплексу України, забезпечуючи майже 26% валютних надходжень, 12% ВВП, понад 30 млрд гривень відрахувань до бюджетів всіх рівнів і близько 600 тис. робочих місць (з урахуванням суміжних галузей).

"Середньомісячний обсяг закупівлі електроенергії в "Арселор Міттал Кривий Ріг" становить понад 300 млн кіловат-годину в залежності від обсягів виробництва і завантаження основних агрегатів. Будь-яке підвищення тарифів на передачу електроенергії зумовить вкрай негативні наслідки для нашої компанії. Це рішення НКРЕКП принесе підприємству додаткові витрати на рівні 2 млн доларів на місяць, що, відповідно, негативно вплине на нашу конкурентоспроможність і собівартість кінцевої продукції", — зазначив начальник управління закупівель сировини і енергоресурсів "Арселор Міттал Кривий Ріг" Станіслав Гі.

Також він додав, що зростання тарифів на передачу електроенергії ставить виробників сталі в програшне положення, що негативно позначиться і на економіці України в цілому.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКП зобов'язала експортерів платити за передачу електроенергії мереж.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год на місяць електроенергії з 1 січня 2021 року.

В Україні ціни на електроенергію вище, ніж у європейських країнах. Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України станом на 4 травня збільшилася на 32,3%, або на 360 гривень/МВт-год до 1 474 гривні/МВт-год.

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