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05 травня 2020, вівторок, 13:18 106
Економіка 2020-05-05T19:15:05+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає

В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає

Григорий Яковенко
НКРЕКП, Електроенергія, платіжки, населення
Платіжка. Укрфото
Платіжка. Укрфото

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год на місяць електроенергії з 1 січня 2021 року.

Про це повідомив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 5 квітня, передають Українські Новини.

Згідно з презентацією НКРЕКП, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.

Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує скасувати перехресне субсидування та забезпечити адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Це рішення дозволить додатково отримати понад 38 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах.

НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази.

Також станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.

 
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