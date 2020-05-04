Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 4 травня збільшився на 32,3%, або на 360 гривень/Мвт-год до 1 474 гривні/Мвт-год в порівнянні з 27 квітня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 0,2%, або на 3 гривні/Мвт-год до 1 596 гривень/Мвт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС перевищує ціни в Норвегії (6,65 євро/ МВт-год) в 7,6 рази, в Швеції (7,97 євро/ МВт-год) - у 6,3 рази, у Данії (19,71 євро/ МВт-год.) - у 2,6 рази, у Франції (16,46 євро/ МВт-год) - в 3 рази, у Німеччині (26,38 євро/ МВт-год) - на 90,7% та Австрії (26,08 євро/ МВт-год) - на 92,9%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 3,2%, або на 1,03 євро/МВт-год до 31,61 євро/МВт-год (925,98 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 4 травня).

Як повідомляли Українські Новини, НКРЭКУ збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази.

Також станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.