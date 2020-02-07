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07 лютого 2020, пʼятниця, 15:46 164
Економіка 2020-02-07T17:00:03+02:00
Українські Новини
НКРЕКП зобов'язала експортерів платити за передачу електроенергії мережами

НКРЕКП зобов'язала експортерів платити за передачу електроенергії мережами

Петро Стуженко
НКРЕКП, Електроенергія
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), закріпила в Кодексі системи передачі зобов'язання експортерів електричної енергії оплачувати тариф на передачу. Відповідну постанову "Про затвердження змін до Кодексу системи передачі (з метою удосконалення положень Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКУ від 14 березня 2018 року №309)" було прийнято на засіданні комісії в 7 лютого.

Про це повідомило інтернет-видання "Бізнес Цензор".

"Ми нічого (нового) не запроваджуємо. Плата є, ми уточнюємо положення Кодексу... Ніхто експортерів не звільняв (від тарифу). До нас звернулися ті, хто побачив технічні недоліки в документах, ми їх усуваємо", - прокоментував рішення голова НКРЕКП Валерій Тарасюк .

За затвердження змін до Кодексу системи передачі проголосували 5 з 6 присутніх на засіданні членів регулятора.

Заступник голови правління оператора системи передачі НЕК "Укренерго" Андрій Немирівський під час розгляду цього питання також зазначив, що документ "абсолютно нічого не змінює" в логіці функціонування ринку електричної енергії, оскільки необхідність сплати експортерами тарифу на передачу була закладена як в законі про ринок, так і в підзаконних актах.

"Необхідно зрозуміти 2 фактора. При імпорті електроенергії цей тариф оплачується кінцевим споживачем через оплату послуг постачальника електроенергії. Якщо експортери не сплачують, то вони знаходяться в привілейованому положенні в порівнянні з імпортерами. По-друге - неможливо здійснювати експорт електроенергії без використання системи передачі. Таким чином, якщо експортери не будуть сплачувати тариф на передачу, то й не повинна надаватися послуга з передачі", - пояснив Немировський.

Коментуючи відсутність можливості для українських експортерів працювати в рамках механізму ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), що передбачений нормами Третього енергопакету Європейського Союзу, Немирівський зазначив, що "Укренерго" в 2018 році подало в ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) заявку на приєднання до даного механізму. Однак відповідне рішення було відстрочено асамблеєю ENTSO-E до моменту повної імплементації Україною Третього енергопакету, який передбачає в тому числі й сертифікацію оператора системи передачі.

"Поки "Укренерго" не сертифіковане, Третій енергопакет з точки зору ENTSO-E не в повному обсязі імплементований в Україні. А для того, щоб "Укренерго" було сертифіковано, необхідно внести зміни в закон. Відповідні зміни є в Мінекоенерго, але, наскільки мені відомо, вони поки не зареєстровані у Верховній Раді", - зазначив заступник голови правління НЕК.

При цьому він додав, що після того, як Україна зможе приєднатися до ITC-механізму, оператор системи передачі звернеться до регулятора з пропозицією змінити структуру тарифу.

Як повідомлялося, компанії групи ДТЕК Ріната Ахметова за станом на 10 січня 2020 року накопичили борг за послуги передачі електроенергії перед державною компанією "Укренерго" в розмірі 544,48 млн гривень.

Найбільший борг в розмірі 362,5 млн гривень накопичило D.Trading, яке перестало платити за транспортування електроенергії магістральними лініями в листопаді.

У D.Trading заявили, що ці нарахування стосуються питання оплати тарифу при експорті та імпорті електроенергії, заявивши, що це питання не врегульоване належним чином в Кодексі системи передачі.

У свою чергу в "Укренерго" заявляли, що НКРЕКП раніше надала роз'яснення, згідно з яким експортери електроенергії зобов'язані сплачувати послуги її передачі.

Нагадаємо, тариф на передачу "Укренерго" використовується для того, щоб зібрати кошти для оплати "зелених" тарифів. Компанії ДТЕК Ахметова є найбільшим власником "зелених" сонячних і вітрових електростанцій, що працюють за найбільшим в Європі тарифом.

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