Після різкого похолодання повернеться пекельна спека. Прогноз погоди на 10 липня

В Києві в п'ятницю, 10 липня, за прогнозом погоди без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів. Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів, у Сумській і Чернігівській областях вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході України ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України ясно, без опадів, вітер північно-східний, в Одеській і Миколаївській областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

9 липня в 9:00 температура води становила в Чорному морі +22...+25 градусів, в Азовському морі +25...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

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