На Донбасі окупанти сім раз влаштували провокації і позбулися двох "бійців"

Після того, як 8 липня, на Донбасі загинув один військовий, ще трьох поранено, вчора, 9 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що бойовики знову застосували заборонену мінськими домовленостями зброю: артилерійські системи калібру 122 мм та 82 мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", поблизу Новолугансmкого ворог п'ять разів відкривав вогонь по наши[ захисника[.

Ще один факт ворожої збройної активності зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Зокрема, неподалік Мар'їнки загарбники вели вогонь з автоматичних гранатометів станкових.

"За даними розвідки, 9 липня наші захисники поранили двох загарбників ... Втрат за минулу добу внаслідок обстрілу противника серед українських захисників немає. З початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого четверо українських військовослужбовців зазнали поранення.

Також воїни Збройних сил України 7 липня на Донбасі ліквідували 8 бойовиків, ще один з противників зазанав поранення.