На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено

Вчора, 8 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовослужбовець, поранено ще трох бійців ЗСУ. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і безпілотні літальні апарати.

"Заходи щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювались в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об'єднаних сил задіяна в ліквідації пожежі в Луганській області", — сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Мар'їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", поблизу хутора Вольний і Оріхового в ранковий і особливо у вечірній час супротивник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Крім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих жителів селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджено стелю та стіни коридору житлового будинку. Жертв і поранених серед цивільного населення, на щастя, немає ... За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників і знищили один автомобіль типу "Тигр". За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення", — зазначили в штабі.

З початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі в бою поранено четирьох українських військових.