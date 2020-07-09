підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 08:56 10
Силові структури 2020-07-09T10:00:04+03:00
Українські Новини
На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено

На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Військовий ЗСУ, Загибель військового, Поранений військовий ЗСУ
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 8 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовослужбовець, поранено ще трох бійців ЗСУ. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і безпілотні літальні апарати.

"Заходи щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювались в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об'єднаних сил задіяна в ліквідації пожежі в Луганській області", — сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Мар'їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", поблизу хутора Вольний і Оріхового в ранковий і особливо у вечірній час супротивник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Крім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих жителів селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджено стелю та стіни коридору житлового будинку. Жертв і поранених серед цивільного населення, на щастя, немає ... За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників і знищили один автомобіль типу "Тигр". За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення", — зазначили в штабі.

З початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі в бою поранено четирьох українських військових.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС обстріли на Донбасі Військовий ЗСУ Загибель військового Поранений військовий ЗСУ

Бойовики вели вогонь із забороненої зброї. Поранен...
На Донбасі в бою поранено четверо українських війс...
На Донбасі бойовики знову застосували заборонену з...
Військового травмовано через вибух міни в зоні ООС...
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Новини
Шквальний вітер, грози і град. Рятувальники попередили про погіршення погоди 09:46
АМКУ може заблокувати весь ринок тютюнових виробів України – Асоціація "Укртютюн" 09:25
У трьох лісництвах в Луганській області триває пожежа, 71 людина звернулася до лікарні 09:22
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
"Вінницягаз Збут" продовжить постачання газу за регульованими цінами до серпня 09:21 Прес-реліз
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Албанія потрапила в український список "червоної зони" 14:33
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
більше новин
На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok