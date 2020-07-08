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08 липня 2020, середа, 09:25 7
Силові структури 2020-07-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі в бою поранено четверо українських військових

На Донбасі в бою поранено четверо українських військових

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, зведення ООС
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР

За минулу добу, 7 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого четверо українських військовослужбовців зазнали поранення. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що 7 липня армійські резерви зі складу Об'єднаних сил були задіяні в ліквідації пожежі в Луганській області.

Наголошується, що при обстрілі бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", поблизу Новотошківського окупанти застосували заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти і 82-х мм міномети, а також озброєння БМП і великокаліберні кулемети. На підступах до Новолуганського противник здійснював обстріл з мінометів калібру 82 мм, а в Оріховому - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", протягом доби, ворог з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах неподалік Старогнатівки, Водяного, Широкиного, Мар'їнки, Пісків та Авдіївки.

"За минулу добу внаслідок обстрілу противника четверо військовослужбовців збройних сил зазнали поранення. Їх оперативно доставили до лікувального закладу і була надана невідкладна допомога лікарів. Стан здоров'я кожного українського захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке".

Воїни Збройних сил України 7 липня на Донбасі ліквідували 8 бойовиків, ще один з противників зазанав поранення. Також ЗСУ знищили один бліндаж і дві самохідні артилерійські установки загарбників. Крім того, під час занять зі стрільби у бойовиків вибухнув міномет, загинули троє окупантів.

Тим часом, Резніков заперечує ультиматум Росії про особливий статус Донбасу на переговорах в Німеччині.

 

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