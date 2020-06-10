Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа

Завершення реєстрації географічного позначення походження товару "Мелітопольська черешня" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікує в кінці липня. Водночас експерти розповіли, в чому користь черешні та як їх правильно вибрати.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу АПК, передають Українські Новини.

"В Україні завершується реєстрація ще одного продукту з історичним, географічним походженням - мелітопольської черешні. Це перша українська ягода, яка отримає реєстрацію як географічне позначення і має право на визнання в ЄС", - сказано в ньому.

Заявку на реєстрацію географічного позначення походження товару подала Асоціація виробників мелітопольської черешні за результатами спільної роботи колишнього Міністерства аграрної політики та продовольства, міністерства економіки та підтримки проекту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних позначень в Україні".

Завершення реєстрації очікується наприкінці липня.

Наголошується, що мелітопольська черешня відома ще з ХІХ століття, вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, а саме - в межах міста Мелітополь і навколишніх населених пунктів.

У листопаді 2019 року було зареєстровано перше географічного позначення українського товару - "Гуцульська овеча бриндзя".

Як повідомляли Українські Новини, цього року через заморозки ранньою весною і дощі в травні урожай черешні гірший, ніж минулого року, що позначилося на цінах. Проте, черешню їсти необхідно, адже це одна з найбільш корисних українських ягід.

Також повідомлялося про ціни на цьогорічні черешні.