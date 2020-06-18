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18 червня 2020, четвер, 08:26 7
Економіка 2020-06-18T09:15:01+03:00
Українські Новини
Черешня та абрикоси не подешевшають: скільки коштують ягоди та фрукти в Україні

Черешня та абрикоси не подешевшають: скільки коштують ягоди та фрукти в Україні

Ольга Фандорина
корисні фрукти, літо, Ціни на ягоди та фрукти
Ягоди. Фото: wallpapers.99px
Ягоди. Фото: wallpapers.99px

У той час, як Уляна Супрун в соціальній мережі Facebook рекомендує їсти вишні, черешні, шовковицю,в Україні знову зросли ціни на полуницю – найбільш масову в даний момент ягоду на ринку, ціни ж на черешні та абрикоси продовжують триматися, тоді як малина і ожина  стали дешевшати. Про це повідомляє east-fruit.com.

Погіршення погоди в центральних областях також вплинуло на якісні показники суниці і знизило пропозицію, що сказалося і на цінах. За ягоду невисокої якості в центральних регіонах зараз просять від 45 грн/кг ($1,7 долара США за кг) при відвантаженні з поля, а дрібним оптом продають суницю садову за ціною від 60 до 80 грн/кг ($2,2-3,0).

У південних регіонах суниця коштує від 60 до 90 грн/кг ($3,0-3,4). У західних регіонах зараз у господарствах купують суницю по 50-70 грн/кг ($1,9-2,6), а на оптових ринках вона коштує в середньому на 5-10 грн/кг дорожче.

Малина і ожина за останні два дні подешевшали в середньому на 50 грн/кг ($1,9), але їх пропозиція залишається дуже малооб'ємною. Малину зараз можна купити дрібним оптом по 200 грн/кг ($7,4), а ожину – в середньому по 150 грн/кг ($5,6).

Лохина залишається дуже дорогою. Зараз її можна купити в середньому по 300 грн/кг ($11,1) дрібним оптом, але пропозиція швидко зростає, тому вже ягоди не найвищої якості пропонують за ціною 200 грн/кг. Ще два дні тому лохину українського виробництва продавали, як правило, за 400 грн/кг ($14,9).

Є на оптових ринках вже і червона смородина і агрус. Ціни на них формуються приблизно на однаковому рівні – від 70 до 80 грн/кг ($2,6-3,0) при реалізації дрібним оптом і трохи дешевше за умови самовивозу з господарства.

Що стосується жимолості, то її пропозиція залишається малооб'ємною. Середня ціна реалізації жимолості дрібним оптом коливається в районі 300 грн/кг. У деяких супермаркетах роздрібна ціна на жимолость вже знизилася до 320 грн/кг (39,9 грн за 125 грамів). Однак ягоди в цьому році, найімовірніше, буде небагато, і навряд чи ціна дуже сильно знизиться.

Кісточкові фрукти: черешня, вишня і абрикоса тримаються в ціні, оскільки в цьому році Україна втратила основну частину врожаю внаслідок заморозків.

Черешню продають, як правило, по 50 грн/кг ($1,9), хоча черешня діаметром більше 28мм і з високими якісними параметрами, а також в гарній упаковці, може продаватися і по 90 грн/кг ($3,4). Вишня коштує в середньому 30-40 грн/кг ($1,1-1,5), а абрикос – 30-50 грн/кг ($1,1-1,9). При цьому на цьому тижні ціни на абрикоси почали зростати.

Слива поки ще не дозріла, тому на ринку з'являються лише поодинокі пропозиції імпортної сливи. Також в Україну імпортується абрикос з Узбекистану, Туреччини та Іспанії. При цьому ціни на нього порівнянні з цінами на українську продукцію, а якісні параметри, найчастіше, вище.

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