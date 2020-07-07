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07 липня 2020, вівторок, 05:45 7
Lifestyle 2020-07-07T08:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають Івана Купала: традиції та народні прикмети

Сьогодні відзначають Івана Купала: традиції та народні прикмети

Ирина Николенко
Традиції, Прикмети, Івана Купала, Івана Купала 2020
Івана Купала 2020
Івана Купала 2020

Традиційно ствято Івана Купала відзначають 7 липня. До цього свята в Києві відбулися різноманітні святкові заходи. На Івана Купала в народі існує багато народних прикмет і традицій, передають Українські Новини.

Історія свята Івана Купала

7 липня відзначають два свята: православні християни вшановують пам'ять Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. Він передбачив пришестя у світ Ісуса Христа, а потім і хрестив Сина Божого у водах Йордану.

Також сьогодні в народі відзначають Івана Купала, яке дійшло до нашого часу з язичницьких вірувань. Старовіри приурочували це свято слов'янському богу Ярилу, який вважався покровителем сонця та всього живого.

Народні прикмети і традиції на Івана Купала

  • Вважається, що в цей день вся нечисть вилазить назовні. Тому потрібно бути особливо обережним.
  • Також не можна далеко йти від людей та житлових будинків – може викрасти лісовик.
  • В цей день забороняється запливати далеко, вважається, що русалки можуть потягнути на дно водойми.
  • Якщо у цей день зозуля кує – варто очікувати холодну осінь.
  • Якщо у цей день побачити змію, треба чекати біду.
  • Також вранці на Івана Купала треба вмиватися росою або водою з криниці. Вважалося, що тільки в цей день вона володіє цілющою силою.
  • Також у народі вірили, що жінки, умиваючись такою водою, стають гарнішими, а чоловіки сильнішими.

Раніше Українські Новини повідомляли, у липні в українців не буде додаткових вихідних днів, тому доведеться працювати всі будні дні – все буде 23 робочих і 8 вихідних днів.

До кінця липня в Україні очікується аномальна спека з сильними зливами. Похолодання очікується тільки в кінці місяця.

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