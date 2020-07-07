Сьогодні відзначають Івана Купала: традиції та народні прикмети

Традиційно ствято Івана Купала відзначають 7 липня. До цього свята в Києві відбулися різноманітні святкові заходи. На Івана Купала в народі існує багато народних прикмет і традицій, передають Українські Новини.

Історія свята Івана Купала

7 липня відзначають два свята: православні християни вшановують пам'ять Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. Він передбачив пришестя у світ Ісуса Христа, а потім і хрестив Сина Божого у водах Йордану.

Також сьогодні в народі відзначають Івана Купала, яке дійшло до нашого часу з язичницьких вірувань. Старовіри приурочували це свято слов'янському богу Ярилу, який вважався покровителем сонця та всього живого.

Народні прикмети і традиції на Івана Купала

Вважається, що в цей день вся нечисть вилазить назовні. Тому потрібно бути особливо обережним.

Також не можна далеко йти від людей та житлових будинків – може викрасти лісовик.

В цей день забороняється запливати далеко, вважається, що русалки можуть потягнути на дно водойми.

Якщо у цей день зозуля кує – варто очікувати холодну осінь.

Якщо у цей день побачити змію, треба чекати біду.

Також вранці на Івана Купала треба вмиватися росою або водою з криниці. Вважалося, що тільки в цей день вона володіє цілющою силою.

Також у народі вірили, що жінки, умиваючись такою водою, стають гарнішими, а чоловіки сильнішими.

Раніше Українські Новини повідомляли, у липні в українців не буде додаткових вихідних днів, тому доведеться працювати всі будні дні – все буде 23 робочих і 8 вихідних днів.

До кінця липня в Україні очікується аномальна спека з сильними зливами. Похолодання очікується тільки в кінці місяця.