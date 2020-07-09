Іноземні члени спостережної ради Укрзалізниці отримують від 50 до 150 тис. гривень за кожний робочий день

Тоді як Лещенко отримує в Укрзалізниці по 350 тис грн. в місяць, зарплата його колег — іноземних членів спостережної ради становить від 50 до 160 тисяч гривень на день.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передають Українські Новини.

Зокрема, депутат навела розрахунок, виходячи із загального заробітку за час роботи в компанії радників:

Шевкі 13.833.333 грн. : 267 днів = 51.810 грн. у день

Крістіан 11.733.333 грн. : 75 днів = 156.444 грн. у день

Андреас Матьє 11.733.333 грн. : 107 днів = 109.657 грн на день

Також Василевська опублікувала таблиці, як і коли вони відвідували Україну і "виконували свої найскладніші завдання з порятунку стратегічного українського підприємства від прибутку".

Як повідомляли Українські Новини, член спостережної ради Укрзалізниці і "Магістральних газопроводів України" Адомас Аудіцкас задекларував 7,4 млн гривень гонорарів і 0,6 млн гривень на рахунках в банку у 2019.

У 2019 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток у 14,7 разів, або на 2,784 млрд гривень, до 2,988 млрд гривень порівняно з 2018 роком.