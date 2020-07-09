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09 липня 2020, четвер, 23:53 12 Документ
Політика 2020-07-10T09:45:02+03:00
Українські Новини
Іноземні члени спостережної ради Укрзалізниці отримують від 50 до 150 тис. гривень за кожний робочий день

Іноземні члени спостережної ради Укрзалізниці отримують від 50 до 150 тис. гривень за кожний робочий день

Надежда Комендантова
Укрзалізниця, зарплата чиновників, спостережна рада, зарплата в Укрзалізниці
Укрзалізниця. Фото: zn.ua
Укрзалізниця. Фото: zn.ua

Тоді як Лещенко отримує в Укрзалізниці по 350 тис грн. в місяць, зарплата його колег — іноземних членів спостережної ради становить від 50 до 160 тисяч гривень на день.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передають Українські Новини.

Зокрема, депутат навела розрахунок, виходячи із загального заробітку за час роботи в компанії радників:

  • Шевкі 13.833.333 грн. : 267 днів = 51.810 грн. у день
  • Крістіан 11.733.333 грн. : 75 днів = 156.444 грн. у день
  • Андреас Матьє 11.733.333 грн. : 107 днів = 109.657 грн на день

Також Василевська опублікувала таблиці, як і коли вони відвідували Україну і "виконували свої найскладніші завдання з порятунку стратегічного українського підприємства від прибутку".

 

Як повідомляли Українські Новини, член спостережної ради Укрзалізниці і "Магістральних газопроводів України" Адомас Аудіцкас задекларував 7,4 млн гривень гонорарів і 0,6 млн гривень на рахунках в банку у 2019.

У 2019 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток у 14,7 разів, або на 2,784 млрд гривень, до 2,988 млрд гривень порівняно з 2018 роком.

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