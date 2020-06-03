Член спостережної ради "Укрзалізниці" Аудіцкас отримав 6,3 млн гривень гонорару від своєї компанії у 2019

Член спостережної ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" та спостережної ради публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (МДУ) Адомас Аудіцкас задекларував 7,426 млн гривень гонорарів і 0,6 млн гривень на рахунках в банку у 2019 році. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини. Згідно з ними, в минулому році доходи Аудіцкаса становили його гонорари від "Укрзалізниці" у розмірі 6,265 млн гривень від і МДУ 1,162 млн гривень. Також він має 552,6 тис. гривень на двох рахунках у банку. В Литві спільно з дружиною Рутою він володіє квартирою площею 112 кв. м. Аудіцкас є кінцевим бенефіціаром компанії MB Pactus (Литва). Як повідомляли "Українські Новини", у серпні 2019 Кабінет Міністрів призначив членом спостережної ради АТ "Укрзалізниця" Аудіцкаса як представника від держави. Тим часом, екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці" У 2018 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердив склад наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України", куди увійшов Аудицкас.